USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Halk Tv'ye lan cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Halk TV'deki bir canlı yayın programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözler dolayısıyla yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 18:27
Halk Tv'ye lan cezası!

Yalan ve skandal sözlerle gündeme gelen Halk TV bugünü de ceza yemeden geçmedi. 

Edinilen bilgiye göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında, Halk TV hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü.

Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programı değerlendiren Üst Kurul, yayın konuğunun ifadelerini inceledi.

Üst Kurul, konuğun canlı yayında sarf ettiği "Ankara'nın Tabipler Odası, dört bin tane vaka görüyoruz Ankara'da sadece, diyor. Oradan Bahçeli çıkıyor diyor ki, 'Tabipler Odasını kapatmamız lazım, Anayasa Mahkemesi'ni kapatmamız lazım. İmparatorluk mu kuruyorsun lan. Ne biçim böyle bir şey olabilir mi ya?" şeklindeki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığını tespit etti.

Yayında geçen argo kelime "lan" ifadesinin şahıstan öteye geçerek, kurum ve temsil edilenlere yönelik ve küçük düşürücü, itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine varan Üst Kurul, yayıncı kuruluşun, 6112 sayılı Kanun'un ilgili maddesinde yer alan, "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiğini belirledi.

RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı