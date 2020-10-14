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Emlakçılara kötü haber!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan taşınmaz ticareti düzenlemesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pekcan, "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak." dedi. Pekcan emlakçılık sektöründeki yeni uygulamalarla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar...

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:07
Emlakçılara kötü haber!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak.' dedi. Pekcan söz konusu değişiklik ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçladıklarını belirtti.

Bakan Ruhsar Pekcan, 'Emlak alım satımına aracılıkta %4 olan hizmet bedeli üst sınırı ile kiralamaya aracılıkta bir aylık kira bedeli olarak uygulanan hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek ve vatandaşlarımızdan bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak.' diye konuştu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Pekcan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

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