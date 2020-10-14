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Başkan Erdoğan Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Lider Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:37
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum da değerlendirildi.

KARABAĞ'DA KALICI ÇÖZÜM VURGUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

ErmenistanAzerbaycanLibyaSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

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