Başkan'dan çok sert tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'İnsanları acımasızca katletmekten ormanları yakmaya, çocukları kaçırmaktan kadınlara tecavüze kadar her melanete bulaşmış terör örgütünü savunmak, bir meslek kuruluşunun görevi olamaz.' dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;







İnsanları acımasızca katletmekten ormanları yakmaya, çocukları kaçırmaktan kadınlara tecavüze kadar her melanete bulaşmış terör örgütünü savunmak, bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. pic.twitter.com/WbdNXPOxCx — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 14, 2020