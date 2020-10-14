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Azerbaycan'a tam destek!

Çanakkale Boğazı'nın güvenliği için 1462-1463 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Avrupa Yakası'ndaki üç yapraklı yonca şeklindeki Kilitbahir Kalesi'ne asılan dev Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını savunan Azerbaycan halkına destek verildi.

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 22:35
Azerbaycan'a tam destek!

Fatih Sultan Mehmet'in, Çanakkale Boğazı'nın güvenliği için 1462-63 yıllarında Avrupa yakasında inşa ettirdiği üç yapraklı yonca şeklindeki Kilitbahir Kalesi'ne, dev Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı asıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı görevlilerince duvarına asılan 10x15 metre ebadındaki Türk ve Azerbaycan bayrakları, gece ışıklandırılan Kilitbahir Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu. Avrupa yakasındaki Kilitbahir Köyü'nde yer alan 'Gazi Kale' ışıklandırılmış görüntüsünün yanında Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla birlikte Anadolu yakasındaki Çanakkale merkezinde, özellikle kordon boyu ve iskele meydanında yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

KİLİTBAHİR KALESİ

Kilitbahir Kalesi, Çanakkale Boğazı’nın Rumeli yakasında deniz geçişini kontrol altında tutmak için Çimenlik Kalesi’nin (Kal‘a-i Sultâniyye’nin) karşısına Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Dönemin tarihçilerinden Tursun Bey, İstanbul’un fethinin ardından Boğaz'ın en dar yerinde (Eceovası denilen mevkide) karşılıklı iki kale yapıldığını, birine Kilîdü’lbahr, diğerine Sultâniye adının verildiğini ve bu kalelere topların konulduğu bilgisine yer verdi. Kritovulos (Kiritoboulos) ise 867 (1463) yılı olaylarından bahsederken Gelibolu ve Bolayır Valisi olan Donanma Kumandanı Yâkub Bey’in bu kalelerin inşasıyla görevlendirildiğini, 869 (1464-65) yılı olaylarını anlatırken de inşaatın tamamlanmış olduğunu belirtiyor.

İstanbul’un fethinden sonra Fatih dönemi mimarisinde geometriye verilen önemi yansıtan üç yapraklı yonca planına sahip Kilitbahir Kalesi, gelişen topçuluk teknolojisi ile dönemin askeri mimarisinin öncü bir şeması olarak değerlendiriyor. Kale; çekirdeğinde yer alan yürek biçimli 7 katlı iç kule, üç yapraklı yonca formuna sahip iç kale ve etrafını saran dış surlardan oluşmaktadır. Kilitbahir Kalesi, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillidir.

Azerbaycan

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