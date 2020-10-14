Ahmet Necdet Sezer darbecileri savundu!

Uzun zamandır hiçbir yerde demeç vermeyen Ahmet Necdet Sezer, yandaş TELE 1'e konuştu. Sezer, AYM üyesi Yıldırım'ın skandal 'Işıklar Yanıyor' tweetini normalleştirmeye çalıştı.



Sezer, “13 Ekim Ankara'nın kurtuluşuydu, bu yüzden Ankara'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı.” dedi.



NE OLMUŞTU?



Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı darbe iması gündeme bomba gibi düştü. Yıldırım'ın Enis Berberoğlu için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin 'ışıklar yanıyor' paylaşımı darbe iması olarak yorumlanırken sosyal medyadan istifa çağrıları yapıldı.





