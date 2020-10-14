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15 ilde operasyon! 44 kişi yakalandı...

Son dakika haberine göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalandı.

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:53
15 ilde operasyon! 44 kişi yakalandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 15 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerin deşifresine ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan bulunan 47 şüpheliden 44'ü yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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