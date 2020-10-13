Twitini silip hesabını kilitledi!

Işıklar Yanıyor tweeti ile bir anda gündeme oturan Engin Yıldırım, gelen tepkilerden sonra Twitter hesabını gizledi.









AYM üyesi Engin Yıldırım, attığı bir tweetle bir anda ülke gündemine oturdu.



Twitter hesabından 'Işıklar Yanıyor' tweeti attıktan sonra İçişler Bakanlığı'nın cevap verdiği Yıldırım, gelen tepkilerin ardından hesabını gizledi. Engin Yıldırım'ın hesabına bakıldığında 'Işıklar Yanıyor' tweetinin de silindiği görüldü.