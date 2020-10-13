PKK severlerin çirkin algısı çöktü!

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından sosyal medyada propagandaya neden olan BERU tiyatrosu hakkında paylaşımda bulundu.



Vali Yerlikaya paylaşımında, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU” tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır.



Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.



İşte o paylaşım;









