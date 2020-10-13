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Mesut Özil'den Azerbaycan paylaşımı!

Mesut Özil, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" ifadelerini kullandı.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 21:53
Mesut Özil'den Azerbaycan paylaşımı!

Kardeş ülke Azerbaycan, bir süredir Ermenistan'a karşı yürüttüğü haklı davasını devam ettiriyor.

Azerbaycan, kendi topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarda son sürat devam ederken, kardeş ülkeye bir destek de dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'den geldi.

MESUT ÖZİL'İN AZERBAYCAN'A DESTEK PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in, Twitter hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözüyle yaptığı paylaşım çok kısa bir sürede binlerce beğeni aldı.

Mesut Özil'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dünyadaki herkesin şu gerçeği bilmesi benim için önemli. Dağlık Karabağ bölgesi, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor ama illegal şekilde işgal edilmiş durumda. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü teyit eden ve tüm Ermeni kuvvetlerinin geri çekilmesini talep eden bir kararı kabul etti.

MESUT ÖZİL, BM'NİN AZERBAYCAN KONUSUNDAKİ KARARININ ONAYLANMASINI İSTEDİ

Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarının herkes tarafından onaylanmasını ve tanınmasını talep ediyorum. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki ve çevresindeki silahlı çatışmanın uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmaya devam etmesinin "ciddi bir şekilde kaygılanması" yönündeki Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere birçok kişinin duygularını paylaşıyorum.

Barışa ulaşalım; adil ve şiddetsiz bir gelecek için çalışalım. Her iki taraftaki her ölüm, herkes için bir kayıptır.

Mesut ÖzilErmenistanAzerbaycanMustafa Kemal Atatürk

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