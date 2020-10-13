İphone 12 görücüye çıktı!

Büyük merakla beklenen iPhone 12 tanıtım lansmanı başladı. Milyonlarca kullanıcı, Apple'ın yeni amiral gemisi olan iPhone 12'nin görücüye çıkmasını bekliyor. Bu akşam düzenlediği özel bir etkinlikle yeni amiral gemisini tanıtan Apple, özel lansmanını dünyanın her yerinden canlı izlenmesini de sağlıyor. Öyle ki, iPhone 12 tanıtım lansmanı Türkiye'den de anbean ve canlı izlenebiliyor.



iPHONE 12 TANITIMI BAŞLADI!



Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil iPad'leriyle birlikte Apple Watch serisini duyurmuştu; ancak iPhone modellerini gün yüzüne çıkarmamıştı. Salgın nedeniyle aylarca üretimi durdurmak zorunda kalan Apple'ın bu nedenle etkinlik tarihini Ekim ayına ertelediği konuşuldu. Lansman 13 Ekim TSİ 20.00'da başladı ve 22.00'a kadar devam edecek.



İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELER, TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU MU?



Gelen ilk bilgilere göre daha köşeli hatlara sahip bir tasarımla gelmesi beklenen iPhone 12 serisinde 4 farklı model seçeneği sunulacak. Bu modellerin, iPhone 12 mini olarak da adlandırılan 5.4 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Max, yine 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve serinin en büyüğü olan 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. iPhone 12 özellikleri arasında en çok öne çıkan detay ise A14 Bionic işlemci durumunda.



Haberimizden, anbean ve canlı olarak iPhone 12 tanıtım lansmanını takip edebilir; iPhone 12 özellikleri ve Türkiye fiyatı hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz



4 FARKLI MODEL



Gelen ilk bilgilere göre daha köşeli hatlara sahip bir tasarımla gelmesi beklenen iPhone 12 serisinde 4 farklı model seçeneği sunulacak. Bu modellerin, iPhone 12 mini olarak da adlandırılan 5.4 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Max, yine 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve serinin en büyüğü olan 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max'ten oluşması bekleniyor.



İPHONE 12 PRO VE PRO MAX



Üst segment iki modelin ise iPhone 11'lerde olduğu gibi iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılması bekleniyor.



iPhone 12 Pro, 6,1 inç (iPhone 11 Pro'nun ekranı 5.8 inç) iPhone 12 Pro Max'ın ekranı da 6,7 inç (iPhone 11 Pro Max'ın ekranı 6,5 inç) olacağı bekleniyor.



İPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR?



Cihazların özellikleri henüz kesinlik kazanmış değil; ancak sızan bilgilere göre iPhone 12 serisinin fiyatları şöyle:



iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar



iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar



iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar



iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar



A14 BİONİC İŞLEMCİ



Tüm iPhone 12 modellerinin A14 Bionic işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak iki Pro modelinin daha fazla RAM'ı olacağı (standart modelde 4GB, Max'ta ise 6GB) belirtiliyor.



İPHONE KUTULARINDAN ADAPTÖR ÇIKMAYACAK



iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak.



YENİ TELEFONLARDA 5G BEKLENTİSİ



Sosyal medyada yer alan bilgilere göre teknoloji uzmanları, şirketin yeni telefonların kenarlarında bulunan anten bölgesiyle 5G teknolojisine geçeceğini öne sürüyor.



AIRPODS STUDIO



Apple'ın bugünkü etkinliğinde yeni iPhone modellerinin yanı sıra kablosuz AirPods Studio kulaklıklarını da tanıtması bekleniyor.



Bu kulaklıkların profesyonel özellikleriyle Sony ve Bose gibi markaların kulaklıklarına rakip olacağı belirtiliyor.



AIRTAG, AIRPOWER



Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak olan etkinlikte ayrıca anahtar ve çanta gibi eşyaların kolay bulunmasını sağlayacak AirTag cihazının yanı sıra, iPhone, Apple Watch ve AirPods'u aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj matı AirPower'ın da tanıtılabileceği ifade ediliyor.



YENİ APPLE WATCH VE İPAD BEKLENMİYOR



Apple Eylül'de iPad Air 4 ile Apple Watch 6 ve Apple Watch SE'nin tanıtımını yapmıştı. Bu nedenle uzmanlar, etkinlikte yeni bir saat ya da tabletin beklenmediğini söylüyor.



