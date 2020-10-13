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Ezgi Mola'ya tepkiler çığ gibi!

Ordu Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabından; sanatçı Ezgi Mola’nın; “Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay’daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı, yoksa rant alanı mı olacak!” şeklindeki sözlerine tepki gösterildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ezgi Mola’nın paylaşımına etiketleyerek, Hatay'da orman yangınlarının yaralarını sarmak için belediyenin 5 bin fidan göndereceğini açıkladı.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 19:32
Ezgi Mola'ya tepkiler çığ gibi!

Oyuncu Ezgi Mola'ya terör örgütü PKK'nın bir kolu olan 'Ateş'in Çocukları' tarafından üstlenilen Hatay yangını ile ilgili sözleri yüzünden tepkiler çığ oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabından sanatçı Ezgi Mola'nın paylaşımına tepki gösterdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi; Hatay'da başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının yaralarını sarmak için belediyenin 5 bin fidan göndereceğini açıkladı.



GÜLER: "ONLAR YAKTIKÇA, BİZ EL ELE VEREREK TEKRAR YAPACAĞIZ"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Hain terör örgütü tarafından Hatay'da yakılan ormanlarımızın yaralarını sarmak için, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 5000 adet fidan göndereceğiz. Onlar yaktıkça, biz el ele vererek tekrar yapacağız. Yanındayız" ifadelerini kullandı.

"ORAYA +5000 YAZALIM"

Ordu Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından sanatçı Ezgi Mola'nın, "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı, yoksa rant alanı mı olacak! 'Nolcak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek!!!" şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

Belediye hesabından; Dr. Mehmet Hilmi Güler'in "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 5000 adet fidan göndereceğiz" şeklindeki sözlerinin ekran kaydı Ezgi Mola'nın paylaşımına etiketlenerek, "Oraya +5000 yazalım" denildi.



YANAN 25 BİN 770 HEKTAR ORMAN ALANINDA 36 MİLYON 5 BİN 27 KIZILÇAM FİDANI DİKİLDİ

Sanatçı Ezgi Mola'nın; "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı, yoksa rant alanı mı olacak!" şeklindeki sözleri gerçeği yansıtmıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, yanan 25 bin 770 hektar orman alanında 36 milyon 5 bin 27 kızılçam fidanı diktiği bildirildi.

Anayasa'nın 169. maddesinde; "Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz" ifadeleri yer alıyor. Bugüne kadar yanan hiçbir orman alanın başka bir amaç için kullanılmadığı öğrenildi.

Ezgi Mola

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