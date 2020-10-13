Engin Özkoç skandalı beğendi!

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği kararı görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.



Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak 'ışıklar yanıyor' ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan 'genelkurmayın ışıkları yanıyor' mesajını akıllara getirmişti.



CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ BEĞENDİ!



Vesayetsever paylaşımı beğenenlerin arasından CHP'li Engin Özkoç'un da olması dikkatlerden kaçmadı.













