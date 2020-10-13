Ekonomide kritik veri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların merakla beklediği sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos'ta yıllık %10,4 arttı. Beklentiler artışın %6,1 olması yönündeydi.



SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %10,4 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,3 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,4 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.



'OCAK 2018'DEN BU YANA EN YÜKSEK PERFORMANSI YAKALADI'



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kritik verinin ardından konuştu. Bakan Varank, 'Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak.' açıklaması yaptı.