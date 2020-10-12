Telefon alışverişinde kan döküldü!

İzmir'in Karabağlar ilçesi Gazeteci Hastan Tahsin Caddesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, kardeş oldukları öğrenilen Ali İmran A. ile Fevzi A., internet üzerinden telefon alışverişi yapmak üzere öğlen saatlerinde Emre T., Emre K. ve Kadir K. ile buluştu.



Bir kafede oturan iki grup, telefon alışverişini tamamladı. Aradan geçen kısa süre sonra, satılan telefonun arızalı olduğu iddiası ile iki grup sözlü olarak tartıştı.



BACAKLARINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi A., belinden çıkardığı tabanca ile karşı gruba ateş açtı. Olayda Emre T., Emre K. ve Kadir K. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olayı gerçekleştiren iki kardeş olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



POLİS İKİ KARDEŞİ ARIYOR

Yaralılar, ambulanslarla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken; polis, olaydan sonra kaçan iki kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.



