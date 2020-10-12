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Fitch tarafını seçti! Seçimleri manipüle edecek!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan başkanlık seçimlerinin politika ortamı üzerinde önemli etkileri olacağını bildirdi. Açıklamada, Biden'ın kazanması halinde salgına karşı daha büyük bir destek paketi geleceği belirtildi.

Dünya / 12 Ekim 2020 Pazartesi 22:11
Fitch tarafını seçti! Seçimleri manipüle edecek!

Fitch'ten yapılan açıklamada, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek 59'uncu başkanlık seçimlerinin olası sonuçları değerlendirildi.

SEÇİME MÜDAHALE, BIDEN'A AÇIK DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda deregülasyon ve popülist önlemlerin devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Demokratların adayı Joe Biden'ın seçilmesinin ise salgının ve sıkılaştırılmış düzenlemelerin ekonominin kilit segmentleri üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için muhtemelen daha geniş mali önlemler anlamına geleceği ifade edildi.

Açıklamada, salgının devam eden ekonomik ve sağlıkla ilgili etkilerine yönelik müdahalenin yeni yönetimin odak noktası olacağı, ancak stratejilerin desteğin nerede ve nasıl hedefleneceği konusunda çelişeceği kaydedildi.

EKONOMİ SİLAHI KULLANILDI

İki tarafın politika yönelimleri arasında anlamlı farklılıklar olacağı belirtilen açıklamada, bu ayrımın en çok olacağı kilit politika alanları arasında, mali destek, sosyal yardım reformu, vergiler, regülasyon ortamı, dış politika, ticaret, sağlık hizmetleri ve altyapının yer alacağı aktarıldı. Açıklamada, Trump'ın zaferinin daha küçük bir destek paketi, Biden'ın zaferinin ise daha büyük bir destek paketi anlamına geleceği örneği verildi. Fitch'in açıklamasında, ilave desteğin ölçeği ve genişliğinin ABD'nin kamu maliyesi, sağlık hizmetleri, emlak, öğrenci kredileri ve finans kurumları gibi sektörleri etkileyeceği belirtildi.

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