USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi açıklarında sabah saat 7:11'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinden de hissedildi. Ayrıca gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,8 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:05
Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 07.11'de Ege Denizi'nde Datça'nın 144 kilometre açıklarında 6 kilometre derinlikte, 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi

EGE BEŞİK GİBİ SALLANDI
Aynı bölgede bugün saat 03.30'da ilki olmak üzere 4 saat içinde 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana geldi.


SON DEPREMLER

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 12.10.2020 07:11:30 AFAD 35.7495 26.1715 11.12 Mw 5.0 - - - - Ege Denizi, 49.56 km.Lasithi (Yunanistan), 149.17 km. Datça (Mugla) 481880
Detay 12.10.2020 05:38:56 AFAD 35.7026 26.3668 4.58 Mw 3.7 - - - - Ege Denizi, 43.05 km.Lasithi (Yunanistan), 141.09 km. Datça (Mugla) 481879
Detay 12.10.2020 05:08:03 AFAD 35.6491 26.6718 10.02 ML 2.4 - - - - Ege Denizi, 32.80 km.Dodecanese (Yunanistan), 130.40 km. Datça (Mugla) 481878
Detay 12.10.2020 04:58:26 AFAD 35.6183 26.7110 12.81 ML 2.9 - - - - Ege Denizi, 27.91 km.Dodecanese (Yunanistan), 131.66 km. Datça (Mugla) 481877
Detay 12.10.2020 04:58:03 AFAD 36.9213 27.5560 7.00 ML 1.1 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 6.00 km. Bodrum (Mugla) 481876


loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı