CHP’li İBB’nin bir dediği diğerini tutmuyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Y. Çağatay Seçkin, İstanbul'un simgesi duvar yeşilliklerinin tüm dönüşüm programı tamamlandığında, yeşil alanlara ilişkin bütçede 2 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtmişti. Ayrıca duvarın bakım maliyetinin 150 bin lira olduğunu ifade etmişti.



'2 MİLYONLUK MASRAF VAR' DENDİ, 12 MİLYONA ÇIKARTILDI



İBB Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Seçkin, beş gün sonra ise açıklamasındaki rakamları değişerek İstanbul'un simgesi duvar yeşilliklerinin yıllık 12 milyon masrafı olduğunu belirtti. İBB TV'de yaptığı açıklamalarda Seçkin, yol kenarlarındaki dikey yeşilliklerin kimyasal açısından da ciddi bir ilaçlama gerektirdiğini ve bunun bir takım sıkıntıları beraberinde getirdiğini ifade etti. Dikey bahçelerin yerine getirilen boyamanın ise yıllık 450 bin liraya mal edileceğini söyledi. CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yeşillikli duvarlar için 'Bir şey yapıyoruz, her gün bakım, her gün bakım, büyük bir israf' dedi.







ÇEVRE VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİYORDU



İstanbul'un simgesi haline gelen dikey duvar bahçeleri, egzozu emmesinin dışında gürültü kirliliğine bir set oluşturuyordu. İstanbul için bir duvarı süslemekten ziyade otomobillerin geçtiği ve trafik gürültüsünün olduğu alanlarda gürültü kirliliğinin önüne geçen bir fonksiyonları da vardı. Dünyada şehirlerinde de İstanbul'da olduğu gibi dikey bahçe kullanımı çok yaygın olduğu biliniyor. Masrafının ise bu kadar fazla olmadığı belirtiliyor.