Beklenen zil bu sabah çaldı!

İlkokul 2, 3, 4 ile 8, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yanı sıra özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler de bugün yüz yüze eğitime başladı.



Bugünden itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri ilgili mevzuat doğrultusunda yüz yüze başladı. Özel eğitim ilkokulları ile diğer ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilere ek olarak 2, 3 ve 4'üncü sınıf seviyesindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki öğrenciler de yüz yüze eğitime dahil olacak. Bu kapsamda öğrenciler gruplara ayrılacak ve haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılacak.



VELİLER İÇİN AYRI BÖLÜM



Aynı şekilde 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları da yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veli/refakatçılar için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulacak. Bu durumdaki veli/refakatçılara okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacağı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında, yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda güçlükler yaşanabileceği dikkate alınarak, bu alışkanlığın kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Okul servis araçlarında da öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçı olarak bulunması zorunlu olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi haricinde kimsenin alınmamasına özen gösterilecek. Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yüz yüze eğitim yapılacak. Ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılacak.



