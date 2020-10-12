Bakan Akar'dan kritik temas!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.



SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARI KONUŞULDU



Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



