Bakan Akar'dan kritik temas!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim’i makamında kabul etti. Liderleri, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.
SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARI KONUŞULDU
Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.