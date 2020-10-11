Maganda kınayı kana buladı!

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Başveren mahallesinde bir kına gecesine katılan Adnan İmamoğlu (25) amcasının oğlunun silahından çıkan kaza kurşunuyla öldü. İddiaya göre; kına gecesine katılan İmamoğlu, oturduğu sırada, amcasının oğlu A.İ. silahla havaya ateş etti. A.İ. silahı yeniden doldurmak isterken silah ateş aldı ve Adnan İmamoğlu kalbinden vuruldu. Ağır yaralanan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İmamoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken A.İ. gözaltına alındı.