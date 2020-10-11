KKTC'de sandıklar kapandı!

KKTC, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. 198 bin 867 Kıbrıslı Türk seçmen, 738 sandıkta oy kullandı.



Sandıkların saat 18.00'de kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı. KKTC'li seçmen anayasa değişikliği için de oy kullandı.



19.00'dan itibaren sonuçlar açıklanmaya başlanacak.



11 aday yarıştı



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kudret Özersay ve Serdar Denktaş seçime bağımsız aday olarak katıldı. Ulusal Birlik Partisi'nin adayı ise Başbakan Ersin Tatar. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi'nden Erhan Arıklı, Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden de Fuat Çiner, Cumhurbaşkanlığı için aday oldu.



Başbakan Ersin Tatar oyunu, başkent Lefkoşa'daki Şehit Tuncer İlkokulunda kullandı.

Seçmenler salgın tedbirleri kapsamında oy kullanacakları alanlara birer birer alındı,sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri için uyarıldı.



KKTC'de cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50'nin üzerinde oy almak gerekiyor.

Adaylar bunu başaramazsa, 18 Ekim'de en çok oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tur yapılacak.



26 Nisan'da yapılması gereken seçim, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Ekim tarihine ertelenmişti.