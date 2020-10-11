İstanbul'un göbeğinde dansözlü parti!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti.



İSTANBUL'DA GECE HAYATI



Alınan tedbirlere rağmen Şişli'de koronavirüs salgınına ve artan vakalara rağmen açılan bir gece kulübünde skandal görüntüler ortaya çıktı.



Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu.



Dansözlü partide alkol alınıp masaların üstüne çıkarak iç içe dans edildiği o anlar kameralara yansıdı.



SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR



Partiye katılanlar alkolün de etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide çılgınca eğlenen grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını umursamadı.



Partiye katılanlar “bu kadarına da pes” dedirten o görüntüleri kaydedip sosyal medyada da paylaştı.



Polis ve belediye ekipleri yasağa ve salgına rağmen kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçti.