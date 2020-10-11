İmamoğlu savunucusu Sedef Kabaş iş başında!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'ciddi kasıt şüpheleri var' dediği Hatay'daki yangınlarla ilgili Birgün gazetesi 'Hatay'da yerleşim yerlerini etkileyen yangının bulunduğu bölgede maden projesi yapılacağı ortaya çıktı' haberi ile devleti suçlama çabalarına Tele 1 sunucusu Sedef Kabaş da skandal paylaşımıyla destek oldu.



Daha önce göreve geldiği günden bu yana skandallara imza atan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yağdırdığı övgülerle bilinen Sedef Karaş Birgün Gazetesi'nin yaptığı paylaşımına 'eğer bir maden şirketi uğruna bir şehir ateşe veriliyorsa, bunu yapanlar teröris sayılacak mı?' sorusuyla PKK'yı kamufule etti.



