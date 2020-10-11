Hamsinin balık tezgahlarında yerini almasıyla birlikte en çok araştırılan tariflerden biri de hamsi kuşu oldu. Pratik tarifiyle kısa sürede sofraları şenlendirecek olan hamsi kuşu yapımında iri ve etli hamsiler kullanmak püf noktalardan sadece biri. Peki, hamsi kuşu yaparken başka nelere dikkat etmeli? İşte, gerekli malzemeler ve yapım aşamaları
Hamsi ülkemizin her yöresinde kızartma, buğulama ve fırınlama teknikleriyle pişirilerek tüketilmesine karşın Karadeniz Bölgesi’nde bir kültür haline gelerek farklı şekillerde kullanılmaktadır. En popüler ve sevilen tarif ise hamsi kuşudur. Hamsi kuşu tarifinde tamamen ayıklanıp fileto haline getirilen hamsiler, mısır unu ve yumurtayla bulanıp yağda kızartılır. Karadeniz’in bir diğer yöresel lezzeti mısır ekmeği ile çıtır çıtır yenir.
Hamsi Kuşu Malzemeleri
40 adet hamsi
3 dal taze soğan
30 yaprak nane
12 dal maydanoz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Pul biber
Hamsileri kızartmak için Malzemeler
1 su bardağı mısır unu
Ayçiçek yağı
Hamsi kuşu nasıl yapılır?
Taze soğan maydanoz ve taze naneyi bıçak yardımı ile iyice ince ince kıyın. Çok kuru olmaması için içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. İyice kıydığınız taze otları tuz, dilediğiniz kadar karabiber ve pul biber karışımı ile lezzetlendirin.
Temizlenmiş ve kılçıklarından arındırılmış hamsilerin birinin üzerine bu hazırladığınız harçtan sürüp diğer bir hamsiyi üzerine kapatın.
Tüm hamsileri bu şekilde hazırladıktan sonra mısır ununa bulayıp bir tavada kızdırdığınız sığ yağda kızartın. Dilerseniz hamsilerin içlerini boş bırakıp, sadece tuz karabiber ile tatlandırarak da kızartabilirsiniz.