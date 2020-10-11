Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi oranları geçtiğimiz günlerde düşürülmüştü. Peki bankada 100 bin TL birikimi olan bir vatandaş alınan bu yeni kararla birlikte ne kadar kar etti? Mevduat faiz oranı yüzde 13 olarak hesaplandığında daha önce bir yıldan uzun vadede 11 bin 700 TL kazanan vatandaş vergi oranın sıfırlanmasıyla birlikte kazandığı rakam 13 bin TL'ye çıktı. Aynı parayı 6-12 ay vadeye yatıran vatandaştan ise daha önce 1560 TL vergi kesintisi yapılırken şu an bu rakam 390 TL'ye indi. Böylece gerçekleşen vergi indirimi ile tasarruf sahibinin kazancı daha fazla artmış oldu.



Geçtiğimiz günlerde alınan Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15'lik kesinti yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12'lik kesinti yüzde 3'e düşürülmüştü.



Faiz oranı yüzde 13 olarak hesaplandığında bankada 100 bin TL birikimi olan bir vatandaş bu parayı 0- 6 ay vadeye yatırdığında daha önce yüzde 15 vergi kesintisi yapılırken bu oran yüzde 5'e düşürüldü.



Buna göre daha önce 100 TL birikimi olan vatandaştan daha önce 1950 TL vergi ücreti kesilirken bu rakam yeni sistem ile birlikte 650 TL'ye düşmüş oldu. Yani vatandaşın gerçekleşen vergi indirimi ile bankadaki birikiminden yapmış olduğu kar daha fazla arttı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Enver Erkan, 'Stopaj oranlarının düşürülmesi TL mevduatının enflasyon üzerinde getiri sağlaması, reel getiri pozisyonunun kuvvetlenmesi azalması adına olumludur.



1 yıldan uzun vadede sıfırlanan stopaj da tasarruf sahiplerin daha uzun vadelere yönelmesini amaçlıyor. Çünkü en yaygın vadeler genelde 1 ve 3 ay.' dedi.



