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Bakan Soylu'dan 'Hatay yangını' açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 19:18
Bakan Soylu'dan 'Hatay yangını' açıklaması!

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bizim bu konudaki tahkikat devam ediyor. Yangının nedeni tahkikatlarla ortaya çıkacak.

Terör örgütü PKK'nın Ormanların yakılması konusunda talimatları var.

Bu yangının kaynaklandığı nokta da neticeye ulaştırılacaktır.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dünden itibaren AFAD ve Çevre Şehircilik ekiplerimiz hasarları tespit etti.

Meselenin oluşturduğu psikolojik korku var. Atacağımız adımlar ne kadar hızlı olursa bu da rahatlıkla atlatılacaktır düşüncesindeyiz.

Ucuz atlattık daha büyük felaket olabilirdi.

(Gözaltına alınanlar) Şuanda 2 kişi gözaltında. Soruşturmalar sürdürülüyor. Bir sonuca ulaşılırsa kamuoyuyla paylaşırız.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPANLAR:

Paylaşım yapanlardan 4 tanesinin 2'si yurt dışında. Biri Belçika, diğeri Almanya'da. Yurtiçindeki 2 kişi de gözaltına alındı.

TahkikatAlmanyaBelçika

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