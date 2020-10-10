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Türkiye'den korsan NAVTEX'e jet yanıt!

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin yayımladığı Navtex’in hükümsüz olduğunu ve dün 'Barbaros Hayreddin Paşa' gemisi için yayınlanan Navtex'in geçerli olduğu ile ilgili bir Navtex yayımladı.

Siyaset / 10 Ekim 2020 Cumartesi 22:20
Türkiye'den korsan NAVTEX'e jet yanıt!

Türkiye'nin 'Barbaros Hayreddin Paşa' gemisinin yürüteceği çalışmalar için Navtex ilanından sonra Güney Kıbrıs'ın aynı bölgede Navtex ilan etmesine Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı yeni bir Navtex ile cevap verdi.
 
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Navtex'te bahse konu mesajın geçersiz ve hükümsüz olduğu bildirildi.
 
Lozan hatırlatması
Türkiye, Lozan Barış Antlaşması'nın Yunanistan tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle dün yeni bir NAVTEX ilan etmiş, 9-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak NAVTEX'te, Midilli Adası'nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulanmıştı.
 
Lozan Antlaşması'na göre, Ege Denizi'nde yer alan aralarında Midilli'nin de olduğu 12 adada Yunanistan'ın kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurması ve tahkimat yapması yasaklanıyor.

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