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Terör örgütüne bir darbe daha! Kritik isim öldürüldü...

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, “turuncu” kategoride aranan Nurgül Duran olduğu tespit edildiğini açıkladı.

3. Sayfa / 10 Ekim 2020 Cumartesi 16:47
Terör örgütüne bir darbe daha! Kritik isim öldürüldü...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, 23/24 Eylül 2020 tarihlerinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya isimli teröristin koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir.

Nurgül Duran isimli teröristin; 2015-2016 yıllarında, Şırnak Silopi ilçesinde şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Silopi ilçesinde çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve talimatını verdiği belirlenmiştir' denildi.

Kaynak : İHA

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