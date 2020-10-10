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Bakan Soylu: Bu bir provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Siyaset / 10 Ekim 2020 Cumartesi 23:15
Bakan Soylu: Bu bir provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, tarikatların devlet kadrolarına yerleştirildiği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Soylu, belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına alması, yönetmesi, belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.
 
Soylu'nun sözlerinin devamı şu şekilde:
 
'Kaldı ki, devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak inanç grupları -son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum- tarihsel sürecimizin geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür.
 
Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması, demokratik hayatın da doğal bir sonucudur.
 
Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir.
 
İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur.'

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