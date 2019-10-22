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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Zigana Dağı'nda sis ve gün batımı güzelliği - GÜMÜŞHANE

Zigana Dağı'nda sis ve gün batımı güzelliği - GÜMÜŞHANE

- Zigana Dağı'nda soğuk havanın etkisiyle oluşan dumanın zirveden hareket etmesi - Zigana Dağı'nın zirvelerinde güneşin batışıGÜMÜŞHANE (AA) - Doğu Karadeniz'de, tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda, soğuk havanın etkisiyle oluşan sis, güzel görüntü oluşturdu. 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda güneşin batışı güzel görüntü oluşturdu.

Gana 

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