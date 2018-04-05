Zeytinlikler moloz tehdidi altında

-Mücahit Kıvrak Röp

-Moloz Dökülmez tabelası detayı



( BALIKESİR - ÖZEL) BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit körfezindeki zeytinlik alanlar moloz tehdidi altında. Belediyelerin ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen özellikle yol kenarları ve zeytinlik araziler çöp ve moloz dökenlerin vazgeçilmez mekanları oluyor. İnşaat molozları, beton mikreslerinden dökülen atık betonlar, atıklar ile dolan zeytinliklerde verim düşerken insan sağlığı ile de oynanıyor. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Zeytin ağacını koruma kanunu var zaten. Birincisi kanuna aykırı bir işlem yapılmış oluyor. Zeytin bahçesine siz dışarıdan herhangi bir şekilde kontrolsüz su dahi verseniz zeytin ağaçlarının kökleri zarar görmeye başlar. Bugün burada arkamızda molozlar var. Ne olduğu belli olmayan birçok maddeyi barındıran molozları dökmüşler. Muhtemelen buradan bir kirlilik doğacak, zeytin ağacının hem kök gelişimi hem de bundan sonraki meyvesine direk olarak etki edecektir” dedi.

(EME-MŞ)

