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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yiyecek bulamayan ayı yavrusu kümese girdi - RİZE

Yiyecek bulamayan ayı yavrusu kümese girdi - RİZE

- Yiyecek bulamayan ayı yavrusu kümese girdi - Tavuk kümesine giren ayının detay görüntüleri - Vatandaşların ayıyı yakalamaya çalışması - Kümesin sahibi Feridun Altaş'ın konuşması - Detay görüntülerYiyecek bulamayan ayı yavrusu kümese girdi - Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulamadığı için girdiği tavuk kümesinden çıkmaya çalışan yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendiRİZE (AA) - Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulamadığı için tavuk kümesine giren ayı yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde etkili olan yağış sebebiyle yabani hayvanlar yiyecek bulmakta zaman zaman zorluk yaşıyor.Bu nedenle yaşam alanlarına inen yabani hayvanlar, vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oluyor.Çamlıhemşin ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi'nde ise yiyecek bulmakta güçlük çeken ayı yavrusu, Feridun Altaş'a ait tavuk kümesine girdi.Durumu fark eden Altaş ve mahalle sakinleri, yaklaşık bir haftadır aralıklarla kümese giren yavru ayıyı dışarı çıkarmaya çalıştı.Büyük uğraşlar sonucu kümesten çıkarılan yavru ayı ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan bu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.Yaklaşık bir saatlik kovalamanın ardından tel çitleri aşmayı başaran ayı yavrusu gözden kayboldu.Feridun Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayı yavrusunun insanların hoşuna gittiğini söyledi.

Yavru ayıya yemek vereceğini belirten Altaş, "Hayvanları seviyoruz. Tavuk besliyorduk, Şimdi ayı geldi. Onu da seviyoruz." dedi.
Bazı vatandaşlar ise yavru ayının sevimli olduğunu ancak bölgede büyük ayılar olması nedeniyle dışarı çıkmaya zaman zaman korktuklarını ifade etti.
Vatandaşlar, son dönemde sıkça ayı gördüklerini kaydederek, yetkililerden yardım istedi.

Muhabir Hava Sıcaklıkları Yabani Hayvanlar Ayı Yavrusu Cep Telefonu 

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