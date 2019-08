Yerleşik Ruslardan hayvan barınağına mama desteği

-MAMALARIN ARACA YÜKLENMESİ

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ikamet eden yerleşik Ruslar, Sokak Hayvanları Barınağına mama bağışında bulundu. Kendi aralarında topladıkları bağışla yaklaşık yarım ton mama alan Ruslar, kargodan teslim aldıkları mamaları, hayvan barınağına teslim etti. Gazipaşa Sokak Hayvanları Barınağı’na gelen Rus vatandaşları, barınak müdürü Michael Meindel karşıladı. Müdür Meindel, barınakla ilgili bilgi verip, üniteleri gezdirdi. Gazipaşa Sokak Hayvanları Barınağı Müdürü Michael Meindel, “Barınağımızda an itibariyle 270 adet köpek bulunuyor. Bu kapsamda daha fazla barınak ve mamaya ihtiyacımız var. Zaman zaman bu şekilde yapılan yardımlarla ayakta durabiliyoruz. Gazipaşa halkının bu konuyla ilgili biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Bu hayvanları korumak hepimizin görevi. Kullanılmayan eski malzemeleri buraya gönderirse vatandaşlarımız biz burada onları değerlendirebiliriz. Hayvanlar için gölgelik ve barınak oluşturabiliriz” dedi.

“Desteğimiz sürecek” İlçede yaşayan Larisa Tuncer, barınak müdürünün mamaya ihtiyaçları olduğunu söylemesi üzerine harekete geçtiklerini belirterek, “Biz Gazipaşa’da yaşıyoruz ve biliyoruz ki burada tek barınak var. Barınakta 270 köpek var, müdürümüz Michael beyle görüşüp ne ihtiyaçları varsa temin ediyoruz. Herkesin yardımlarını bekliyoruz” dedi.

Bağışta bulunanlardan Liliya Mutluturk ise, “Gazipaşa, Alanya, Mahmutlar fark etmez Alman, Rus, Türk her vatandaş barınağa yardım edebilir. Çünkü buna ihtiyaçları var” diye konuştu.