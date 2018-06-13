Yaz kursunda keşfedilen sprinter hedefine koşuyor - İZMİR
- Ahmet Kasap'ın ısınma hareketleri yapması - Ahmet Kasap'ın pistte koşma görüntüleri - Ahmet Kasap ile röportaj - Antrenör Alper Yılmaz ile röportajYaz kursunda keşfedilen sprinter hedefine koşuyor - İzmir 'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı yaz kursunda yeteneği fark edilen Ahmet Kasap, 3 yılda atletizmde Türkiye rekorları kırdı, birçok madalya elde etti - Ahmet Kasap: "Milli takım formasıyla birinci olduğum zaman çok mutlu oluyorum. Ailem de çok destek oluyor. Başarıyı yaz kursları sayesinde yakaladım. Onun için çocuklara ve gençlere bu kurslara katılmalarını öneriyorum" - Antrenör Alper Yılmaz: "Gençlerimizin hepsini yaz spor okullarına bekliyoruz. Ahmet Kasap, yaz spor okullarında çıktı ve büyük başarılar elde etti"İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - İzmir 'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı ücretsiz yaz spor kursunda yeteneği fark edildikten sonra başladığı atletizmde Türkiye rekorları kıran 19 yaşındaki Ahmet Kasap, milli forma altında başarılara imza atmayı hedefliyor.Ailesinin yönlendirmesiyle 3 yıl önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı yaz kursuna yazılan Ahmet, pistteki hızıyla atletizm antrenörünün dikkatini çekti.Yaz dönemi atletizmde temel eğitim alan genç sporcu, kurs bitimi çalışmalarına devam etti. Haftanın 6 günü atletizm sahasında antrenman yapmaya başlayan Ahmet, 2016 yılında Türkiye birinciliğine ulaştı.Bu süreçte antrenmanlarını hiç aksatmayan Ahmet, 2017 yılında 300 metre salon gençler, 4x400 metre salon gençler ve 4x100'de Türkiye rekoru kırdı.Pistlerde birçok madalya ve derece elde eden Ahmet, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil ederek madalyalar getirmeyi amaçlıyor.Ahmet Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisede arkadaşları arasında yaptıkları yarışlarda hızlı koştuğunun farkına vardığını, bu durumu daha sonra babasına anlattığını söyledi.
Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yaz kurslarında atletizm branşına kayıt yaptırdığını aktaran genç sporcu Ahmet, "Yaz kursunda Alper hocayla tanıştım, o yeteneğimin farkına vardı. Bir sene boyunca kendisiyle çalıştık. 2016 Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve birinci oldum. Sonra Avrupa barajını geçtim gitmeye hak kazandım ancak yarı finalde sakatlandığım için koşamadım." ifadelerini kullandı.Atletizm pistinde haftanın 6 günü antrenman yaptığını hatırlatan Ahmet, 3 yıl içerisinde Türkiye rekorları kırdığını kaydetti. Tüm planını 2020 Olimpiyatları'na göre yaptığını dile getiren genç atlet Ahmet, şöyle konuştu:"İnşallah olimpiyat hedefime ulaşacağıma inanıyorum. Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. İdmanda yaptığım dereceleri yarışta koşabilsem çok büyük rekorlara imza atabileceğime inanıyorum. Milli takım formasıyla birinci olduğum zaman çok mutlu oluyorum. Ailem de çok destek oluyor. Başarıyı yaz kursları sayesinde yakaladım. Onun için çocuklara ve gençlere bu kurslara katılmalarını öneriyorum." - Yılmaz: "3 yıl gibi sürede rekorlara imza attı"Antrenör Alper Yılmaz ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yaptığını belirtti. Ahmet Kasap'ı yaz kursunda keşfettiklerini aktaran Yılmaz, "3 yıl gibi sürede rekorlara imza attı. Bu yaz Finlandiya'da Dünya Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Sporcumuz İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonası ile Akdeniz Oyunları'nda yarışacak." diye konuştu. Yılmaz, yaz kurslarının ücretsiz olduğunu ve tüm gençlerin katılmasını beklediklerini söyledi.
Sporun çocukların sosyalleşmesi ve insan ilişkilerinin gelişmesinde de büyük yararları olduğunu anlatan Yılmaz, "Gençlerimizin hepsini yaz spor okullarına bekliyoruz. Ahmet Kasap, yaz spor okullarından çıktı ve büyük başarılar elde etti. Kursa katılanlardan ücret almıyoruz. Biz burada sporcuların yeteneğine göre yönlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.