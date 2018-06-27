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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaylalarda peynir mesaisi - VAN

Yaylalarda peynir mesaisi - VAN

- Yayalardan drone ile çekilmiş detaylarVAN (AA) - Van - Bahçesaray karayolu üzerindeki 2 bin 985 rakımlı Karapet Geçidi eteklerinde bulunan yaylalara, her yıl Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden bir çok besici hayvanlarını getiriyor. Kiminin hayvanlarını araziden yaya olarak kiminin de araçlarla taşıdığı besiciler, yaz süresince buradaki verimli otlaklarda hayvanlarını besleyip, sütlerinden elde edilen ürünleri ise kent merkezlerinde satarak ailelerini geçindiriyor. Bölgede verimli otlakları ile bilinen yaylalarda yılın yaklaşık 6 ayını geçiren yaylacılardan berivanlar (koyun sağan kadınlar) da sabah ve akşam saatlerinde, sürülerin toplandığı alana gelerek, çobanların getirdiği koyunları sağıyor.

Erivan Erimli Riva Hayvan 

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