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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yavru tilkiler biberonla besleniyor

Yavru tilkiler biberonla besleniyor

Yavrulu köpekten süt emen tilki yavruları

Köpek Hayvan Barınağı Allah Hayvan Irak 

-Veteriner hekimlerin yavru tilkiler ile ilgilenmesi
-Yavru tilkilerin biberonla beslenmesi
-Veterinerlik İşleri Müdürü Tuğba Gökalp'ın konuşması
-Veteriner Hekim Onur Kılıç'ın konuşması

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman'da anneleri sıkıştığı boruda ölen iki tilki yavrusu, vatandaşların bildirmeleri üzerine götürüldükleri Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğünde birkaç gün yavrulu bir köpek tarafından emzirildikten sonra biberonla beslenmeye başlandı. Beşiri ilçesi Bahçeli Köyü yakınlarında borulara sıkışarak öldüğü belirlenen bir tilkinin sahipsiz kalan iki yavrusuna Batman Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü sahip çıktı. Henüz birkaç günlük olduğu belirlenen yavru tilkiler, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü hayvan barınağında bulunan yavrulu bir köpek tarafından emzirilmeye alındı. Tilkiler, daha sonra ise biberonla beslenmeye başlandı. Belediye Veteriner Hekimi Onur Kılıç, “Tilki yavrularımız, yavrulu köpek tarafından emzirildi. Birkaç gün boyunca emzirildikten sonra biberonla buna devam ettik emzirmeye. Bu şekilde biraz daha büyüdükten ve kendilerine bakacak seviyeye geldiklerinde doğal ortamlarına geri salacağız” dedi.
Tilki yavrularını hayatta tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tuğba Gökalp ise, “Bunlar barınağımızın gözdesi haline geldi. İki saatte bir biberonla besliyoruz bunları. Yaşamaları için elimizden geleni yapacağız. İnşallah iyileşirler ve doğal ortamlarına bırakırız bunları” diye konuştu.
(OA-MP-Y)
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