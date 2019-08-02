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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Yaralı sincap tedaviye alındı - MERSİN

Yaralı sincap tedaviye alındı - MERSİN

- Yaralı sincaptan detaylar - Vatandaş ile röportaj - Tedavi edilen sincaptan detaylar Mersin 'de yaralı sincap tedaviye alındıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde yaralı halde bulunan sincap, tedaviye alındı.Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Topaklı Mahallesi'nde yürüyen bir vatandaş, yerde hareketsiz halde yatan sincap gördü.Hayvanın nefes aldığını fark eden vatandaş, durumu barınak ekiplerine bildirdi.Yaralı olduğu belirlenen sincap, ekipler tarafından tedaviye alındı.Röntgen çekiminde vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen sincap, iyileşince doğal yaşam alanına bırakılacak.

Bild Efes Çekim Doğal Yaşam Alanı Irak 

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