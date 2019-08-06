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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Yaralı şahin koruma altına alındı

Yaralı şahin koruma altına alındı

Şahini bulan ve teslim eden Metin Akgün röp.

Köpek Kalaba Alabalık Doğal Yaşam Alanı Saldırı 

-Yaralı şahinden görüntü
-Şahinin görevlileri teslimi ve kafese alınması
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Hüyük ilçesinde, köpeklerin saldırısından bir vatandaş tarafından kurtarılan yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesinde ikamet eden Metin Akgün tarafından uçamaz halde bulunan şahin tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi. Yaralı şahini teslim ettikten sonra açıklamada bulunan Metin Akgün, akşam saatlerinde camiden eve giderken yol kenarındaki bahçelerden köpek havlama sesleri gelmesi üzerine yöneldiği bahçede yaralı şahini bulduğunu belirterek, "Baktım ki, kalabalık bir köpek grubu ortalarına almışlar, parçalayacaklar, müdahale ederek ellerinden alarak kurtardım. Uçamadığı ve geç saat olduğu için her yerin kapalı olduğunu düşünerek götürdüğüm evimde sabaha kadar misafir ettim, besledim. Sabah ise Hüyük ilçe merkezindeki bir veteriner arkadaşıma götürdüm. Gözünde küçük bir enfeksiyon var, onun tedavisini yaptıktan sonra teslim etmek üzere Beyşehir Milli Parklar Şefliği yetkililerine getirdim" dedi.
Yaralı şahinin tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edileceği, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.
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