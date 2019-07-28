Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yamaç paraşütü yapan İsviçreli turistin yarışma şaşkınlığı - RİZE

Yamaç paraşütü yapan İsviçreli turistin yarışma şaşkınlığı - RİZE

- Yamaç paraşütü yapan İsviçreli turistin yarışma şaşkınlığı - Sırahoz Tepesi'nde atlayışlarından detaylar - Yauuic Schueider, paraşütüyle atlayış yapması - Yauuic Schueider açıklaması Rize 'de İsviçreli turistin şaşkınlığı - Rize Belediyesi tarafından 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamında yapılan 4. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması renkli görüntülere sahne oldu - İsviçre'den yamaç paraşütü için gelen Yauuic Schueider, atlayışının ardından iniş yaptığı alanda kendini bir anda yarışmanın içinde bulunca şaşkınlık yaşadıRİZE (AA) - Rize Belediyesi tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamındaki 4. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.Sırahoz Tepesi'nde atlayışların yapıldığı yarışma üç turda gerçekleştirildi.
Yarışmaya, Rize ve farklı illerden yamaç paraşütçüleri katıldı.
Öte yandan İsviçre'den ailesiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'ni gezmek için gelen ve Rize 'de yamaç paraşütü sporunun yapıldığını öğrenen İsviçreli turist Yauuic Schueider, paraşütüyle atlayış yapmak için Sırahoz Tepesi'ne çıktı.Atlayışını gerçekleştiren İsviçreli turist, iniş alanına vardığında kendisini yarışmanın içinde buldu. Schueider şaşkınlık yaşarken, organizasyonu yapan Rize Belediyesi ekiplerince alkışlarla karşılandı.Schueider, gazetecilere, Karadeniz gezisi yaptığını ve paraşütü ile uçabilmek için Rize 'ye uğradığını belirterek, yarışmadan haberi bulunmadığını ancak kendisine güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.

Sahile indiğinde ilgiyle karşılandığını ve burada gerçeği, bir sporcunun tercümesi sayesinde öğrendiğini ifade eden Schueider, bu uçuşun kendisinde büyük bir anı olarak kalacağını dile getirdi.

Yarış Yamaç Paraşütü İsviçre Kışla Paraşütçü 

İlgili Foto Galeriler
Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
İsviçre Ve Belçika'da Yasİsviçre Ve Belçika'da Yas
İsviçre'de Otobüs Kazası: 28 Ölüİsviçre'de Otobüs Kazası: 28 Ölü
Tunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan GörüntülerTunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı