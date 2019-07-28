Yamaç paraşütü yapan İsviçreli turistin yarışma şaşkınlığı - RİZE
- Yamaç paraşütü yapan İsviçreli turistin yarışma şaşkınlığı - Sırahoz Tepesi'nde atlayışlarından detaylar - Yauuic Schueider, paraşütüyle atlayış yapması - Yauuic Schueider açıklaması Rize 'de İsviçreli turistin şaşkınlığı - Rize Belediyesi tarafından 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamında yapılan 4. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması renkli görüntülere sahne oldu - İsviçre'den yamaç paraşütü için gelen Yauuic Schueider, atlayışının ardından iniş yaptığı alanda kendini bir anda yarışmanın içinde bulunca şaşkınlık yaşadıRİZE (AA) - Rize Belediyesi tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamındaki 4. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.Sırahoz Tepesi'nde atlayışların yapıldığı yarışma üç turda gerçekleştirildi. Yarışmaya, Rize ve farklı illerden yamaç paraşütçüleri katıldı. Öte yandan İsviçre'den ailesiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'ni gezmek için gelen ve Rize 'de yamaç paraşütü sporunun yapıldığını öğrenen İsviçreli turist Yauuic Schueider, paraşütüyle atlayış yapmak için Sırahoz Tepesi'ne çıktı.Atlayışını gerçekleştiren İsviçreli turist, iniş alanına vardığında kendisini yarışmanın içinde buldu. Schueider şaşkınlık yaşarken, organizasyonu yapan Rize Belediyesi ekiplerince alkışlarla karşılandı.Schueider, gazetecilere, Karadeniz gezisi yaptığını ve paraşütü ile uçabilmek için Rize 'ye uğradığını belirterek, yarışmadan haberi bulunmadığını ancak kendisine güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.
Sahile indiğinde ilgiyle karşılandığını ve burada gerçeği, bir sporcunun tercümesi sayesinde öğrendiğini ifade eden Schueider, bu uçuşun kendisinde büyük bir anı olarak kalacağını dile getirdi.
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