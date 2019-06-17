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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yağmurda ıslanmamak için konseri sahneden izlediler - MUĞLA

Yağmurda ıslanmamak için konseri sahneden izlediler - MUĞLA

- Tevfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu ve Zafer Erdaş'ın sahnede eseri seslendirmesi - Yağmurun başlaması - Solistlerin dinleyicileri sahneye davet etmesi - Dinleyicilerin, sanatçıların performansını saz ekibinin arkasından takip etmesi - Ritim tutup şarkılara eşlik edenler - "Bodrum Konserleri" Festivali Başkanı Oğuz Çimen ile röportaj - Dinleyicilerle röportaj - Kıyafetlerinin üzerine çöp poşetleri geçirenlerMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" başladı.
Etkinliğin "3 Saprano, 3 Bas" adlı ilk konseri, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi.
Konserde solist olarak Esin Talınlı, Çiğdem Önol, Funda Ateşoğlu Saltaş ile Tevfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu ve Zafer Erdaş sahneye çıktı.Farklı bestecilerden aryalarla başlayan konserde yağmur yağınca bazı sanatseverler şemsiye, ceket ve hırkalarla korunmaya çalıştı.Yağışın etkisini artırması üzerine solistlerin davetiyle dinleyiciler sahneye çıktı.Dinleyicilerin, sanatçıların performansını saz ekibinin arkasından takip etmesi ve zaman zaman da ritim tutması ilginç görüntüler oluşturdu. - Islanmamak için çöp poşetlerini kullandılarKonserin ikinci bölümünde bazı dinleyiciler, kıyafetlerinin üzerine çöp poşetleri geçirerek etkinliği oturdukları yerden takip etti.Konserde Bodrum yöresine ait şarkı ve türküler de seslendirildi."Bodrum Konserleri" Festivali Başkanı Oğuz Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur altında ilkini gerçekleştirdikleri konserlerin 27 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

Çimen, dinleyicilerin konseri sahnede izlemelerine ilişkin soru üzerine, "Çok nadir denk gelecek bir olay ama çok değişik, çok sıcak, güzel bir ambiyans yaşattı bize. En azından seyircilerin burada konsere devam edebilmesini sağladı." diye konuştu.
Unutulmaz bir konser olduğunu söyleyen izleyicilerden Ufuk Yalçın da "Bunca yıllık hayatımda ilk defa bu kadar zevkli, keyifli bir konser dinliyorum. Çok mutluyum." dedi.

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