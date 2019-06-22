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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yağışlar raftingcileri sevindirdi - DÜZCE

Yağışlar raftingcileri sevindirdi - DÜZCE

- Raftingcilerden görüntüler - Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ile röportajYağışlar raftingcileri sevindirdiDÜZCE (AA) - Düzce 'de bir haftadır yaşanan yağışlarla Melen Çayı'nın debisinin yükselmesi raftingcilerin yüzünü güldürdü.Yağışların ardından güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü çevresindeki rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu.Raftingciler, 13 kilometrelik parkurda özel elbiselerle rafting yaptı.Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların hem rafting tesisi sahiplerini hem de raftingseverleri sevindirdiğini söyledi.

Yağışların sezonu güçlendirdiğini aktaran Tepe, şöyle konuştu:"Yağmurlar raftingcileri sevindirdi. Rafting tesisleri, heyecan, adrenalin ve doğa severler yağışları çok seviyor çünkü yağmur ve kar yağdıktan sonra suyun debisi yüksek oluyor. Heyecan ve adrenalinin seviyesi de yukarılara çıkıyor. Bu yağışları takip eden rafting severler de yağmur yağışlarını fırsat bilerek Melen Çayı'na geliyor."Melen Çayı'ndaki debinin raftingdeki adrenalini yükseklere çıkardığını kaydeden Tepe, "Biz Melen Çayı'ndayız. Heyecan, adrenalin ve maceraseverleri Melen Çayı'na bekliyoruz." dedi.

Yabancı Turist Muhabir Adrenalin 

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