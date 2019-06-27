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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaban keçilerinin Tomara Şelalesine ziyareti kamerada

Yaban keçilerinin Tomara Şelalesine ziyareti kamerada

-keçilerin ürkekçe gezmesi ve taşları yalaması

Sosyal Medya Yürüyüş Yolu Ziyaretçiler Cep Telefonu Yaban Keçisi 

--Şelalenin üzerindeki kayalıklarda gezen keçiler

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içerisinde yer alan ve her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Tomara Şelalesinde yürüyüş parkuruna Yaban Keçisi sürüsü indi. Türkiye’de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi Tabiat Parkında bugün sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bölgede varlığı bilinen yaklaşık 20 yaban keçisinden oluşan sürü tabiat parkının yürüyüş yoluna indi. Görevlilerin temizlik yaptığı sırada gerçekleşen olayda hemen cep telefonuna sarılan görevliler, oldukça ürkek olan hayvanı güçlükle de olsa kayıt altına aldı. Çekilen videoyu “Tomara Şelalesi Tabiat Parkımızın güzel misafirleri.. Yaban Keçilerimiz.. Bu güzellikler Tomara’da Her an yolunuza çıkabilir..” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı İşletmecisi Baki Kara, günün değişik zamanlarında yaban keçilerinin ziyaretçilere sürprizler yaptığını belirterek 40 ayrı su kaynağının 15 metreden döküldüğü Tomara Şelalesinin bir tabiat harikası olduğunu belirterek herkesi buraya davet etti. Gümüşhane’de dağın içerisindeki 40 ayrı gözeden akan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, buz gibi akan süt rengindeki köpük köpük sularıyla, suyun muhteşem seramonisini izlemek ve dinlemek isteyenlerin akın ettiği, muhteşem görüntüsü, gizemli hikayeleri ve gür sesi ile biliniyor. (RE-EK
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