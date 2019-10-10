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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaban hayatı 'fotokapan'la görüntülendi - BURDUR

Yaban hayatı 'fotokapan'la görüntülendi - BURDUR

Yaban hayatı "fotokapan"la görüntülendi - BURDUR - Burdur 'da yaban hayatı - Yaban hayvanlarından kuş ve memeli türlerinden detay Burdur 'da yaban hayatı "fotokapan"la görüntülendi - Su havuzlarının bulunduğu alanlara yerleştirilen fotokapan, yaban hayvanlarını doğal ortamlarında kaydettiBURDUR (AA) - Burdur 'da su sıkıntısı olan bölgelerde oluşturulan küçük su havuzlarına gelen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, su sıkıntısı olan bölgelerde küçük su havuzları oluşturdu. Buralara yerleştirilen fotokapanla birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek için alana geldiği görüldü.
Videolarda yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga türlerinin doğal yaşamlarında görüldüğü belirtildi.

Kınalı Su Sıkıntısı Porsuk Hayvan Yaban Domuzu 

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