Van'da kaçak avcılıkla mücadele

- Balık ağındaki canlı balıkların suya bırakılması - Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 6 ton 400 kilo inci kefali ele geçirildi, bir kişiye bin 322 lira ceza kesildiVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 6 ton 400 kilo inci kefali ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan - 15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü kıyısındaki Karahan Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde kaçak avlanan 6 ton 400 kilo inci kefali ile yaklaşık 150 metre uzunluğunda manyat ağ ele geçirdi.Ağların içinde canlı olduğu belirlenen yaklaşık bir ton 200 kilo inci kefali Van Gölü'ne bırakıldı.Diğer balıklar ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.Gölden kaçak avlandığı tespit edilen S.K'ye bin 322 lira ceza kesildi.