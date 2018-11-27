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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Ünlü Bollywood oyuncusu Türkiye'ye geldi - İSTANBUL

Ünlü Bollywood oyuncusu Türkiye'ye geldi - İSTANBUL

- Filmin Fragmanı - Fatima Sana Shaikh ile röportajÜnlü Bollywood oyuncusu Türkiye'ye geldi - Aamir Khan ile başrolü paylaştığı "Dangal" filmiyle tanınan ve "Hindistan Eşkıyaları" filmiyle bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan Fatima Sana Shaikh, İstanbul ve Kapadokya'yı gezdiİSTANBUL (AA) - Bollywood'un yükselen yıldızlarından Fatima Sana Shaikh, Türkiye'ye geldi.Yapılan yazılı açıklamaya göre, Aamir Khan ile başrolü paylaştığı "Dangal" filmiyle tanınan Fatima Sana Shaikh, İstanbul ve Kapadokya'yı gezdi."Hindistan Eşkıyaları" filmiyle bir kez daha Khan ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan Shaikh, İstanbul 'da Türk hayranları için videolu mesaj kaydetti.
Karşılaştığı misafirperverlik ve hayranlarının ona sosyal medya üzerinden gönderdiği sevgi mesajları için teşekkür eden Shaikh, Türkiye'ye gelmeden önce çok güzel şeyler duyduğunu belirterek, "Türkiye ile ilgili duyduğum her şey daha da güzelmiş aslında. Burada insanlar çok sevgi dolu, müthiş misafirperverler. Yemeklerinize bayıldım." dedi.
Türk kahvesi, menemen ve çayı çok sevdiğini belirten Shaikh, sevenlerini Türkiye'de 30 Kasım'da vizyona girecek "Hindistan Eşkıyaları" filmini izlemeye davet etti.

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