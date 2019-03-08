Üniversite korosundan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' konseri - MALATYA
- Üniversite korosundan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' konseri - Konserden detay görüntüler - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın konuşması - İnönü Üniversitesi Çok sesli Korosu Şefi Mehmet Güneş Açıkgöz'ün konuşmasıMALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Çok Sesli Korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde seslendirdiği "Kadınım" adlı eserle, kadına yönelik şiddete dikkat çekti.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden oluşan koronun şefi, araştırma görevlisi Mehmet Güneş Açıkgöz tarafından bestelenen eşinin yazdığı Neşe Açıkgöz'ün yazdığı "Kadınım" adlı eser İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde seslendirildi.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konser öncesi yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar günü adına böyle bir konserin düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Üniversite bünyesinde kadın ve erkek öğrenci sayısının yarı yarıya olduğunu dile getiren Kızılay, "Bu tabi 8 Mart için çok gururla ifade edebileceğimiz üniversitemizin güzelliğidir." dedi. Koro şefi Mehmet Güneş Açıkgöz ise koroyla birlikte kadına yönelik şiddette, ihmale uğrayan uğrayan tüm kadınlarımıza dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Bu nedenle 'Oysa ki ben anneyim oysa ki ben eşim' dedik. Kadınım adlı eserimiz ve diğer eserlerimiz şimdi sizlerle." diye konuştu. Konuşmaların ardından 90 kişiden oluşan İnönü Üniversitesi Çok Sesli Korosu tarafından hazırlanan eser, konsere katılan akademisyen, öğrenci ve vatandaşların beğenisine sunuldu.
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