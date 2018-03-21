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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ulrich Drechsler Trio konser verdi - EDİRNE

Ulrich Drechsler Trio konser verdi - EDİRNE

- Konserden detaylar. - Avusturya Fahri Konsolosu Hüseyin Sıragezen'in konuşması.EDİRNE (AA) - Edirne 'de, 10. Geleneksel Viyana Konserleri kapsamında Ulrich Drechsler Trio konseri yapıldı.Viyana Konserlerinin ilkini 19 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştiren grup, Avusturya Fahri Konsolosu Hüseyin Sıragezen ve Sezai Irmak Art Acedemy Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, Salon Armoni’de sahne aldı.Ulrich Drechsler, Judith Ferstl ve Judith Schwarz'dan oluşan üçlü, Avusturya'nın caz müziğini Edirne ’ye taşıdı.Üçlü, "Little Peace Lullby", "A Glimpse of Honesty", "You Always Know", "As Simple As it Could Be", "Song of Sands, Soulmates" gibi sevilen caz şarkılarını seslendirdi.Avusturya Fahri Konsolosu Sıragezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya Kültür Ofisi'nin kültür etkinlikleri çerçevesinde konserlerin gerçekleştiğini söyledi.

İstanbul'da konser veren grubu cazseverlerle buluşturduklarını belirten Sıragezen, " Edirne li müzikseverleri de bu konserderden faydalandırmak istedik. Avusturya müzikte dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Müzik alanında çalışmalarıyla başarılı olmuş gurupları, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Avusturya Konsolosluğu'nun katkılarıyla ağırlama fırsatı buluyoruz." diye konuştu.
Irmak da Viyana Konserleri'nin gelenekselleştiğini belirterek, "Her yıl seçtiğimiz iki grup, sonbahar ve ilkbaharda bahara merhaba şeklinde konser veriyor. Bu kapsamda Edirne kültürüne ve sanatına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Konser Edirne 'de yaşayan jazz severler tarafından büyük ilgi gördü." dedi.

Muhabir Jazz Sonbahar 

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