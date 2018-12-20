Ukraynalı Vieronika İslam'ı seçti - KÜTAHYA

- Müftülükte düzenlenen ihtida töreni - Vieronika İhor'un Kelime - i Şehadet getirmesi - İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar İhor'a ihtida belgesi ve Kur'an - ı Kerim takdimi - İhor'un Türk nişanlısı Sadettin Dündar ile röportaj - Türk genci ile nişanlı 22 yaşındaki Vieronika İhor, Kütahya Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olduKÜTAHYA (AA) - İnternet üzerinden oynadığı oyun sayesinde tanıştığı Kütahya lı gençle evlilik hazırlığı yapan Ukrayna vatandaşı 22 yaşındaki Vieronika İhor, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Elif" adını aldı.İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın makamında gerçekleştirilen ve Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İhor'a Rusça olarak imanın ve İslam'ın şartları anlatılarak kelime - i şehadet anlamıyla telkin edildi.Kelime - i şehadet getiren İhor, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu. Daha sonra edilen duanın ardından "Elif" ismini alan genç kadına ihtida belgesi takdim edildi.Müftü Hazırlar, İhor'u tebrik ederek, "Özgür iradesiyle araştırarak İslamiyeti tercih etmiş. Bu bizleri gerçekten çok mutlu etti. İnşallah İslam'ın şartlarının gerektirdiği şekilde yaşayan iyi bir Müslüman olur." diye konuştu. İhor'un Türk nişanlısı Sadettin Dündar ise, Vieronika İhor ile internet üzerinden tanıştığını dile getirerek, "Online oynadığımız bir oyunda tanıştık ve yaklaşık bir yıldan beri yine internet üzerinden görüşüyorduk. Müslüman olduğumu öğrenince İslamiyet'i araştırmaya başladı. Daha sonra benimle evlenmek için Kütahya 'ya geldi ve kendi rızasıyla İslamiyeti seçerek Müslüman oldu." ifadelerini kullandı.Dündar, "Elif" ismini alan Vieronika İhor ile yakında dünya evine gireceklerini sözlerine ekledi.