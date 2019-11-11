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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tyler Weiss sinema öğrencileriyle bir araya geldi - İSTANBUL

Tyler Weiss sinema öğrencileriyle bir araya geldi - İSTANBUL

- Tyler Weiss'in konuşması - Salondan detaylarTyler Weiss sinema öğrencileriyle bir araya geldi - Game of Thrones'un yapımcılarından Tyler Weiss, İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğrencilerin sorularını cevapladıİSTANBUL (AA) - Game of Thrones'un yapımcılarından Tyler Weiss, İstanbul 'da sinema öğrencileriyle buluştu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölümü tarafından santralistanbul'da düzenlenen etkinlikte Weiss, Amerika ve Kanada'da medya, sanat ve tasarım alanlarında edindiği tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.Weiss, yapay zeka, CGI (bilgisayar üretimli imgeleme) ve MOCAP (hareket yakalama) gibi teknolojileri kullanarak 3 boyutlu görüntülerin üretimine ilişkin bilgi verdi.Animasyonların hazırlanışını, Game of Thrones sahnelerinden görseller ve 3 boyutlu çizimlerle anlatan Weiss, "Oyuncuları sette tutmak maliyetli olduğu için animasyonu tamamlayıp sonra oyuncuların animasyona eklenecek görüntülerini çekiyoruz." ifadesini kullandı.Uzun planların yer aldığı devasa animasyonları hazırlamanın kolay olmadığını ve asıl zaman alan şeyin render almak (bilgisayarla çizilmiş modeli işleyip video haline getirmek) olduğunu belirten ünlü yapımcı, şunları kaydetti:"Sorun şu ki diğer işleri hızlıca yapabilirsiniz ama çalışmanın son halini render almak çok uzun sürüyor. Modellemeyi yapıyorsun, render alıyorsun, 24 saat sonra masanın başına gelip olmadığını görüyorsun, animasyon zor bir iş."Ejderha, bulut, orman ve savaşçı karakteri gibi animasyonların ve görsel efektlerin hazırlanma sürecine değinen Weiss, etkinliğe katılan öğrencilerin sorularını yanıtladı.Görsel efektleri hazırlayan ekipte kaç kişinin çalıştığına ilişkin bir soru üzerine Weiss, başlangıçta her departmanın birlikte çalıştığını, 6 - 7 kişilik veya 20 kişilik ekiplerin bulunduğunu toplamda ise yaklaşık 80 kişinin görsel efekt ekibinde yer aldığını söyledi.

Yapımın geçen sezonuna ilişkin bir soru üzerine Weiss, "Görsel efektlerle ilgili olumsuz yorum almadım. Yapımın gerçek sonunu üzerinde çalışan insanlar dahil kimse bilmiyordu." diye konuştu.
Weiss, film yapım sürecinde sinematograf, sesçi ve oyuncuların herkesin birlikte çalışmasının çok karmaşık bir iş olduğunu sözlerine ekledi.

Savaşçı İletişim 3 Boyutlu Görüntü Yapay Zeka Öğrenciler 

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